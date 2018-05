Bern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100008642 heruntergeladen

werden -



Mit dem positiven Unternehmensergebnis kann Atupri ihren

Versicherten einmal mehr gesunde Finanzen garantieren. Der

Versichertenbestand bleibt nahezu unverändert und der Trend zu

Managed Care Modellen hält weiterhin an.



Erfreuliches Jahresergebnis und konstante Versichertenzahl Atupri

schliesst das Geschäftsjahr 2017 mit einem Gewinn von 12,3 Mio.

Franken ab. Die Kapitalanlagen brachten eine erfreuliche Rendite von

rund 6 % und leisteten damit einen soliden Beitrag zum

Geschäftsergebnis. In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

(OKP) betrug die Kostensteigerung zum Vorjahr rund 3.2 % pro

Versicherten. Die Prämieneinnahmen mit rund 772,3 Mio. Franken (plus

13 % zum Vorjahr) stehen den ausbezahlten Leistungen von 676,6 Mio.

Franken (plus 9 % zum Vorjahr) gegenüber. Der Verwaltungskostensatz

in der OKP liegt mit 3,2 % der Bruttoprämien wie gewohnt deutlich

unter dem Branchenschnitt von rund 5 %. Die Gesamtversichertenzahl

blieb mit 204'157 (Vorjahr 204'339) nahezu unverändert. Atupri

Versicherte wählen weiterhin eher Managed Care Modelle (rund 67 %),

wobei das Hausarztmodell klar favorisiert wird (rund 31 %). Bei den

Franchisen dominieren die Franchisen 300.- und 2'500.- mit einem

Versichertenanteil von rund 40 % bzw. rund 36 %.



Der Gesundheitsversicherer



Mit der auf unserer Website integrierten neuen Plattform

«maxyourhealth» wollen wir unser Markenversprechen als

Gesundheitsversicherer noch stärker erlebbar machen. Die Plattform

hilft allen Interessierten, also nicht nur unseren Versicherten,

täglich auf unkomplizierte Art etwas für Körper und Geist zu tun. Sie

bietet vielfältige Inhalte, fundiertes Fachwissen und einen gewissen

Unterhaltungswert.



Mehr Infos zu «maxyourhealth» folgen demnächst!



Informationen / Links / Bildmaterial:



Geschäftsbericht 2017 (Link: https://www.atupri.ch/de/media/1582)

Kennzahlen 2017 Atupri (Link: https://www.atupri.ch/de/media/1583)

Versichertenzahlen 2017 (Link: https://www.atupri.ch/de/media/1584)

Bilanz per 31. Dezember 2017 (Link:

https://www.atupri.ch/de/media/1585)

Erfolgsrechnung 2017 (Link: https://www.atupri.ch/de/media/1586)

Geldflussrechnung 2017 (Link: https://www.atupri.ch/de/media/1587)

Segmenterfolgsrechnung 2017 (Link:

https://www.atupri.ch/de/media/1588)

Geschichten Begleitbroschüre 2017 (Link:

https://www.atupri.ch/de/media/1589)



Atupri Logo (Link: http://ots.ch/MCzIZp)

Geschäftsleitung (Link: http://ots.ch/UwYWmo)

Atupri Medieninformationen (Link: http://ots.ch/EUWBv9)

atupri.ch/maxyourhealth (Link: http://ots.ch/Z0EeUo)



Über Atupri



Atupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer mit

flexiblen und individuellen Angeboten im Kranken- und

Unfallversicherungsbereich für Private und Firmen. Atupri wurde 1910

als Betriebskrankenkasse der SBB gegründet. 2002 erfolgte der

Namenswechsel zu Atupri, 2016 wird Atupri zur Gesundheitsversicherung

und lanciert das Kundenportal myAtupri. Atupri gehört mit 204'000

Versicherten zu den zehn grössten unabhängigen Krankenversicherern

der Schweiz.



Originaltext: Atupri

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008642

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008642.rss2



Kontakt:

Für ein Interview und/oder weitere Informationen sind diese

Gesprächspartner gerne für Sie da:



Geschäftsjahr 2017

Alfred Amrein, Leiter Finanzen und Services

031 555 09 36 - alfred.amrein@atupri.ch



maxyourhealth

Regula Meier, Leiterin Marketingkommunikation

031 555 09 77 - regula.meier@atupri.ch



Medienstelle

Jürg Inäbnit, Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon 031 555 09 29 oder 079 610 64 85 - juerg.inaebnit@atupri.ch