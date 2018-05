Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Chubb in Deutschland verstärkt mit Sven Schauenburg (56) in Stuttgart und Peter Schmid (47) in München ab sofort ihr Team der Business Development Manager (BDM), wie der Versicherer heute mitteilte. Damit bekräftigt Chubb ihr Engagement hinsichtlich einer flächendeckenden bundesweiten Maklerbetreuung sowie des Ausbaus der lokalen Büros in Deutschland.



Als spartenübergreifende Ansprechpartner in ihren jeweiligen Regionen werden die beiden BDM sich auf die vertrieblichen Aktivitäten des sogenannten Mid Market-Geschäfts sowie auf den weiteren Aufbau und der Pflege der entsprechenden Geschäftsbeziehungen zu Maklerpartnern konzentrieren. Beide berichten an Christian Kruppa, Director Broker & Middle Market bei Chubb in Deutschland.



Sven Schauenburg verfügt über 32 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, die er bei Erstversicherern, firmenverbundenen Vermittlern sowie Maklerhäusern sammelte. Der zertifizierte Risikomanager kommt von Aon Risk Solutions zu Chubb, wo er als Key Accounter für internationale Großkunden tätig war. Seine berufliche Laufbahn begann Schauenburg mit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann beim Gerling-Konzern.



Peter Schmid ist seit 20 Jahren im Versicherungsbereich tätig, und hatte sowohl bei Erstversicherern als auch bei Maklern verschiedene Positionen inne. Seiner Berufskarriere startete der Betriebswirt (VWA) seinerzeit als Auszubildender bei der DEVK-Versicherung und arbeitete zuletzt als Account Manager Vertrieb bei HDI Global SE.



"Die Fach- und Vertriebsexpertise von Sven Schauenburg und Peter Schmid werden entscheidend zur weiteren Stärkung unserer Aktivitäten in Baden-Württemberg und Bayern beitragen. Als lokale Ansprechpartner werden sie unseren dortigen Vertriebs- und Maklerpartnern unsere Möglichkeiten unmittelbar und kompetent vor Ort aufzeigen", erläutert Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.



OTS: Chubb European Group Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72419 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72419.rss2



Pressekontakt: Kerstin Hartung Alexandre Head of Marketing & Communications D/A/CH



Chubb European Group Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main O +49 69 75613 6631 kerstin.hartungalexandre@chubb.com| www.chubb.com/de