Der Immobilien-Investor kauft den 38-stöckigen Wolkenkratzer am Rande des Bankenviertels. Bislang wird das Gebäude als Commerzbank-Zentrale genutzt.

Der Frankfurter Büroturm "Gallileo" gehört künftig Investoren aus Singapur. Der Immobilien-Investor CapitaLand zahlt 356 Millionen Euro für den 38-stöckigen Wolkenkratzer am Rande des Bankenviertels, wie der neue Eigentümer am Donnerstag mitteilte. Großaktionär von CapitaLand ist der Staatsfonds des asiatischen Stadtstaates, Temasek. Der "Gallileo" mit 34.000 Quadratmetern Bürofläche ist an die Commerzbank vermietet, ...

