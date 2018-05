Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wirecard nach Zahlen von 118 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das solide erste Quartal des Zahlungsabwicklers mit einer starken Pipeline an Transaktionen lege nahe, dass sich die Dynamik im zweiten Halbjahr und 2019 fortsetzen werde, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marge verbessere sich zugleich allmählich./ck/jha/ Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-05-17/11:36

ISIN: DE0007472060