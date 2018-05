Frankfurt - Die Frankfurter Investmentboutique CHOM CAPITAL hat sich ganz dem klassischen Stockpicking verschrieben, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Der Fokus liege dabei auf Europa - die Region, die die beiden Fondsberater und Managing Partner von CHOM CAPITAL, Christoph Benner und Oliver Schnatz, am besten kennen würden. Wie sie die richtigen Titel im CHOM CAPITAL High Conviction Europe UI (ISIN DE000A2DKRM6/ WKN A2DKRM) auswählen würden und warum gerade auch die vollständige Durchdringung eines Geschäftsmodells so entscheidend sei, würden beide im Gespräch mit "ChampionsNews" berichten.

