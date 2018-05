Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag leichter. Es sind vor allem die defensiven Schwergewichte, die den hiesigen Börsenplatz belasten. Nach einer wochenlangen Erholungsrally wartet dieser schon seit mehreren Tagen darauf, dass der jüngste Rückgang in eine Bodenbildung mündet. Immerhin sind die Finanzwerte wieder auf einen Erholungskurs eingeschwenkt.

Der Markt wird auch vom Zinsanstieg gebremst: Die zehnjährige US-Rendite ist weiter auf zuletzt 3,12 Prozent gestiegen. Zudem liegen die Ölpreise direkt an den jüngsten Höchstständen und der Schweizer Franken legte zuletzt ebenfalls zu. Händler sprechen von einem zurückhaltenden und richtungssuchenden Handel bei geringen Volumen. In der zweiten Tageshälfte könnten Daten zum Arbeitsmarkt oder zu den Frühindikatoren in den USA das Geschäft noch bewegen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11 Uhr 0,28 Prozent tiefer bei 8'948,64 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,04 Prozent auf 1'482,51 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,22 Prozent auf 10'663,57 Punkte. Von den 30 wichtigsten Werten notieren 21 im Plus und neun im Minus.

Unternehmensnews sind am Berichtstag rar gesät und von der Berichtssaison tröpfeln aktuell nur noch vereinzelt Zahlen aus der zweiten Reihe ein.

