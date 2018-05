Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, baut seine Abwärtsdynamik aus, aber noch findet der Handel über 93,00 statt. US-Dollar wartet auf Daten, schaut auf Renditen Der Index fällt am Donnerstag die 2. Sitzung in Folge und so wird die Korrektur vom 93,60/65 Jahreshoch ausgebaut. Der Dollar bewegt ...

