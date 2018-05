SAP hatte eingeräumt, in Südafrika Gelder an Firmen mit Beziehungen zur einflussreichen Gupta-Familie gezahlt zu haben. Nun sollen Konsequenzen folgen.

Nach Ermittlungen wegen Korruptionsvorwürfen in Südafrika hat der Softwareriese SAP seinen Aktionären Veränderungen in der Unternehmensführung versprochen. "Wir haben unsere Compliance-Richtlinien verschärft, um ähnliche Abweichungen künftig zu verhindern", sagte Vorstandschef Bill McDermott am Donnerstag bei der Hauptversammlung in Mannheim.

"Wenn wir Fehler machen, geben wir sie zu, damit wir sie beheben können." Es sei sehr schwer, das verloren vergangene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. SAP habe auf die Vorfälle ...

