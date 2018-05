Hamburg (ots) -



My Car is my Castle: Neue Erkenntnisse der "Shell Drives You"-Studie belegen, dass Deutsche besser fahren, wenn sie allein im Auto sind. Wenn auch Sie die Zeit für sich unterwegs genießen, befinden Sie sich in bester Gesellschaft und liegen voll im "Cocooning"-Trend. Dieser englische Begriff beschreibt den Rückzug aus dem stressigen Alltag hinein in die schützende Geborgenheit eines isolierten Raums - etwa das eigene Auto. Dort genießen vor allem Männer die Zeit für sich.



Laut der "Shell Drives You"-Studie können insbesondere Männer in ihren Autos gut relaxen, sich unbeobachtet und frei fühlen. Gleichzeitig hat das Fahrexperiment im vergangenen Herbst herausgefunden, dass entspannte Autofahrer im Schnitt deutlich höhere Performance Scores* erzielen und damit nicht nur effizienter, sondern auch sicherer unterwegs sind.



Shell knüpft an dieses Gefühl mit seinem Rundum-Service-Ansatz GO WELL an. "Uns ist es wichtig, dass sich Autofahrer während ihrer gesamten Reise wohlfühlen, denn dieses Wohlbefinden spiegelt sich auch in der Effizienz und Performance wider", sagt Emre Turanli, Marketingleiter des Shell Tankstellengeschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Männer genießen allerdings nicht nur die Zeit für sich, wenn sie gerade unterwegs sind, sondern empfinden häufig auch die Auto-Pflege als Quality-Time. Die Komfort-Zone Auto soll sauber, strahlend und einfach "zum Wohlfühlen" sein.



Für die Autopflege bietet Shell alles aus einer Hand: ein effektives Autowäsche-Angebot mit Shell Car Wash, das für jeden Verschmutzungsgrad die richtige und effektive Reinigung parat hält, sowie ein umfangreiches Sortiment an Car-Care-Produkten, um die Pflege des Autos in die eigenen Hände zu nehmen. Mit nur einem Halt kann der Kunde alles erledigen und muss keine zusätzlichen Wege in Kauf nehmen - ganz im Sinne von GO WELL.



Bis einschließlich 3. Juli 2018 bietet Shell an teilnehmenden Shell Stationen in Deutschland eine besondere Aktion an: Pro getanktem Liter Shell Kraftstoff (ausgenommen CNG, Wasserstoff, AdBlue) erhält ein Kunde 1 % Rabatt, maximal 50 % Rabatt auf den Kaufpreis für die anschließende Autowäsche (Premium-Pflege, Saison-Pflege, Plus-Pflege oder Basis-Pflege). Weitere Informationen unter www.shell.de und an teilnehmenden Shell Stationen.



*Der Performance/Efficiency Score berechnet sich aus der Summe der abrupten Brems- und Beschleunigungsvorgänge in Kombination mit dem Smooth Trip Score (durchschnittliche Dauer einzelner Beschleunigungs- und Bremsvorgänge während einer Fahrt). Die Summen der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge gehen jeweils zu 25 Prozent in die Wertung ein, der Smooth Trip Score zu 50 Prozent. Die Daten wurden mit Einwilligung der Teilnehmer über das GPS-Signal des Smartphones gemessen und mit der Shell App ausgewertet.



