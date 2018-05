HAMBURG / ESSEN (ots) - Das Netzwerk "starker Frauen" von bisher 60 Preisträgerinnen wächst weiter: Zum 12. Mal verleiht Deutschlands größte Frauenzeitschrift BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE MEDIENGRUPPE, die GOLDENE BILD der FRAU - und zeichnet damit sechs ganz besondere Frauen aus, die sich ehrenamtlich engagieren. Die Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU findet am 7. November im Hamburger Stage Operettenhaus statt. TV-Star Kai Pflaume führt erneut vor 550 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Show und Sport durch den Gala-Abend voller Überraschungen und Emotionen.



"Die BILD der FRAU ist ein starker Titel. Warum? Weil sie Unterhalter und Motivator, Entscheidungs- und Entspannungshelfer sowie Rat- und Ideengeber zugleich ist. Und das für fünfeinhalb Millionen Leserinnen. Vor allem aber und das zeichnet die besondere Stärke von Deutschlands größter Frauenzeitschrift aus, fördert sie mit der GOLDENEN BILD der FRAU karitatives Engagement und das nachhaltig. Sie stellt engagierte Frauen in den Mittelpunkt, und wir stellen uns als FUNKE MEDIENGRUPPE gerne unterstützend dahinter", sagt Andreas Schoo, Geschäftsführer der FUNKE MEDIENGRUPPE.



Und das sind die Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU 2018:



Nadja Benndorf (33) und Nicole John (27) aus Magdeburg bringen mit ihrem Verein "Kinderklinikkonzerte" bundesweit Stars wie Max Giesinger oder Wincent Weiss, Bands wie Revolverheld oder Silbermond in Krankenhäuser. Die Freundinnen schenken kleinen Patienten, die oft seit Monaten im Krankenbett liegen, Trost und Lebensfreude, helfen ihnen beim Gesundwerden.



Diana Doko (46) aus Berlin klärt mit ihrem Verein "Freunde fürs Leben" über Depression und Suizidgefahr auf. Vor 20 Jahren nahm sich ihr eigener Bruder das Leben. Diana Doko informiert, organisiert Workshops, hilft Angehörigen und Freunden von Betroffenen und holt das Thema aus der gesellschaftlichen Tabu-Zone.



Tanja Hock (39) aus Aschaffenburg sorgt mit ihrem Verein "Mobile Hilfe Madagaskar e.V." für medizinische Versorgung auf der bitterarmen Insel im Indischen Ozean. Die gelernte Hebamme kümmert sich besonders um Schwangere und Neugeborene, erreicht mit einem umgebauten Bus und per Leichtflugzeug auch abgelegene Gebiete.



Sandra Mertzokat (45) aus Düsseldorf gründete nach dem schweren Unfall ihrer damals 8-jährigen und inzwischen verstorbenen Tochter die "ELFMETERstiftung". Sie kümmert sich um Familien mit querschnittsgelähmten Kindern, beschafft Hilfsmittel und fördert Forschungsprojekte - weil sie aus eigener Erfahrung weiß, woran es fehlt.



Lydia Staltner (58) aus München unterstützt Rentner in Not: Mit ihrem Verein "Lichtblick Seniorenhilfe" ist sie für ältere Menschen da, deren Rente nach einem Leben voller Arbeit nicht mal für das Nötigste wie Medikamente, Kleider oder Möbel reicht. Ihr Verein hilft unbürokratisch, bietet Senioren außerdem durch Freizeitangebote einen Weg aus der Einsamkeit.



Bundesweite Plakat-Kampagne startet am 22. Mai



Ab kommenden Dienstag werden die sechs Preisträgerinnen mit einer bundesweiten Plakat-Kampagne vorgestellt. Portraitiert wurden die diesjährigen Preisträgerinnen dafür wie in den Jahren zuvor von Star-Fotografin GABO, die sonst internationale Stars wie Eric Clapton, Kevin Costner oder Herbert Grönemeyer mit ihrer Kamera in Szene setzt. Inszeniert wurden die Fotos für die kraftvollen Plakatmotive von der Hamburger Agentur Frahm und Wandelt. "Das Foto-Shooting mit GABO ist ein ganz wichtiger Meilenstein im GOLDENE BILD der FRAU-Jahr. Die Preisträgerinnen lernen sich zum ersten Mal kennen, tauschen sofort Erfahrungen und Tipps aus", so Sandra Immoor, BILD der FRAU-Chefredakteurin. "Und sie merken oft auch zum ersten Mal, wie ernst wir das meinen, wenn wir versprechen, ihre großartigen Projekte bundesweit bekannt zu machen."



Die Plakate kommen in über 20 Städten an Bushaltestellen, in Fußgängerzonen und auf riesigen Digitalboards zum Einsatz. Außenwerber WallDecaux stellt dafür bundesweit die Flächen zur Verfügung. Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb bei WallDecaux: "Wir freuen uns sehr, schon so lange zu den Unterstützern der GOLDENEN BILD der FRAU zu gehören. Die alljährliche City Light Poster-Kampagne mit den eindrucksvollen Porträts der Preisträgerinnen soll einerseits ihr persönliches Engagement öffentlich würdigen, setzt aber gleichermaßen bundesweit ein wichtiges, unübersehbares Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land."



