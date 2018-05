München - In den vergangenen Jahren wurde nahezu jedes Mantra für die Rentenmärkte auf den Prüfstand gestellt, so Markus Peters, Senior Portfolio Manager Fixed Income, beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Nicht lange nach dem "Taper Tantrum" von 2013 seien die Umlaufrenditen von Staats- und Unternehmensanleihen gesunken, bis die zehnjährige deutsche Bundesanleihe auf nahe Null angelangt sei. In diesem "neuen normalen" Umfeld hätten europäische Investoren auf der Suche nach Rendite ihre festverzinslichen Allokationen bisher stärker global ausgerichtet. Das Interesse an Unternehmensanleihen aus den USA bis hin zu Schwellenländerpapieren sei deutlich gestiegen, hätten diese Anleihen doch im Vergleich zu europäischen Wertpapieren attraktiver ausgesehen. Die gestiegenen Währungsabsicherungskosten (Hedging) und eine verbesserte Position im Kreditzyklus würden nun jedoch Europa wieder in einem besseren Licht für die Anleger erscheinen lassen.

