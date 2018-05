Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Marc-Rene Tonn wertete es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als positiv, dass der Autobauer eine Einigung mit dem Bund im 14-jährigen Streit um das Mautsystem Toll Collect erreicht hat. Der Deal schlage sich nur in begrenztem Maße negativ auf den Gewinn nieder. Erfreulich sei vielmehr die Bestätigung des Gewinnziels (Ebit) auf Konzernebene./la/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-05-17/12:14

ISIN: DE0007100000