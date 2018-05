Die Aktionäre der ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) haben auf der Hauptversammlung in Stuttgart eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen.

Die Dividende wird am 22. Mai 2018, dem dritten Geschäftstag nach Beschlussfassung der Hauptversammlung ausbezahlt. Dividendenberechtigt sind alle Aktionäre, die am 16. Mai 2018 Aktien der ElringKlinger AG gehalten haben.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Wolf blickte in seiner Rede auf das Geschäftsjahr 2017 zurück, das von wichtigen strategischen Meilensteinen für die weitere Unternehmensentwicklung geprägt war. "Mit diesen strategischen Schritten haben wir den Konzern weiter auf die Mobilität der Zukunft ausgerichtet. ElringKlinger verfügt in seinem Produktportfolio neben leistungsfähigen Brennstoffzellensystemen auch über Batteriesysteme und komplette elektrische Antriebseinheiten und ist für den dynamischen Wandel der Automobilbranche gut gerüstet", so Dr. Stefan Wolf.

Zu den wesentlichen Ereignissen für ElringKlinger ...

