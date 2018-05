Alphabet A hat in den vergangenen Sitzungen eine kleine Pause eingelegt. Dennoch sieht es für die Aktie sehr gut aus. Kürzlich hat der Wert die Marke von 900 Euro nach oben durchkreuzt. Hieraus lassen sich Kaufsignale ableiten, da die Aktie nun die Tiefs in Höhe von etwa 800 Euro als Unterstützung bestätigt hat und sich wieder dem Allzeithoch nähert. Dieses verläuft bei 963 Euro und wurde am 29. Januar 2018 markiert.

Wenn Alphabet darüber ansteigt, ist der Weg zu deutlicheren Kursgewinnen

