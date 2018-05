EBITDA ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände". Beim EBITDA handelt es sich um eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die vergleichbar ist mit dem EBIT, was bei der nachfolgenden Berechnung deutlich wird. Sie geht aber noch einen Schritt weiter und bereinigt das Jahresergebnis ... (Robert Sasse)

