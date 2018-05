Der Ölpreis knüpft nach einer kurzen Pause wieder an seine Klettertour an. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit 2014.

Die Ölpreise haben am Donnerstagmittag die 80-Dollar-Marke erreicht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kletterte am Mittag auf 80,185 US-Dollar - einen neuen Höchststand seit 2014 .

Die Ölpreise knüpfen damit nach einer kurzen Pause wieder an ihre Klettertour an. Am Vortag hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...