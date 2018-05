Der Danske Bank Senior Analyst Vladimir Miklashevsky geht davon aus, dass das Paar in den kommenden 12 Monaten in den Bereich der 0,83 fallen wird. EUR/GBP Analyse "Der GBP konnte mit dem Bericht des The Telegraph an Wert zulegen, da die Theresa May Regierung der EU angeblich mitteilen will, dass Großbritannien über das Jahr 2021 hinaus in der Zollunion ...

