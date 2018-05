Verkehrsminister Andreas Scheuer ist kaum im Amt, schon hat das Verhältnis zwischen dem Ministerium und der Umwelthilfe einen neuen Tiefpunkt erreicht: Die DUH will Äußerungen des Ministers vor den Presserat bringen.

In einem Interview mit dem "Handelsblatt" hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gesagt, er halte nichts von dem Vorschlag der Grünen, die Autoindustrie für Abgasmanipulationen finanziell zu bestrafen: "Die Grünen haben andere Interessen und werden flankiert von der Deutschen Umwelthilfe, die offensichtlich Kinder als Drückerkolonnen für Spenden einsetzt". Diesen Vorwurf weist die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zurück und hofft, dass der Presserat ihr recht geben wird: "Wir werden den Vorgang dem Presserat vorlegen", erklärte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, auf Anfrage der WirtschaftsWoche.

Verkehrsminister Scheuer bezog sich auf einen Bericht der "Bild"-Zeitung, die berichtet hatte, dass die Schulaufsicht in Baden-Württemberg eine DUH-Sammelaktion gestoppt habe. "Für ihre inzwischen abgebrochene Spendenaktion warb der Interessenverein mit Flugblättern gezielt bei Lehrern und an Schulen. Schüler sollen - so heißt es in der Broschüre - bei den Nachbarn, auf dem Wochenmarkt oder bei Familienfesten für die Umwelthilfe sammeln", so die "Bild"-Zeitung. Fazit des Boulevard-Blatts: "Seit Jahren muss sich der Verein gegen Vorwürfe wehren, er bekämpfe ...

