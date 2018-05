Zunächst wenig Kaufgründe dürften die Anleger an der Wall Street am Donnerstag sehen. Die anhaltend hohen Anleiherendidten bereiten weiter Sorgen, denn die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen verharrt über 3 Prozent. Die Marke gilt als psychologisch wichtiges Niveau und vermindert die Attraktivität von Aktien.

Dazu gesellen sich geopolitische Sorgen, so wegen des wieder verschärften Tons zwischen Nordkorea und den USA. Der gerade erst eingeleitete Friedensprozess erscheint damit bereits wieder gefährdet. Dazu kommen die Bedenken der Anleger wegen der drohenden Handelskriege zwischen den USA und Europa bzw China.

Es gibt aber die Chance, dass andere Faktoren in den Blick rücken. So stehen eine Reihe von Konjunkturdaten an, nämlich vorbörslich der Philly-Fed-Index und wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt, später folgen die Frühindikatoren. Außerdem wird Walmart vor der Startglocke über sein erstes Quartal berichten.

Bei den übrigen Einzelwerten geben Cisco-Aktien vorbörslich deutlich nach. Der Netzwerkausrüster hat zwar die Markterwartungen mit den Zahlen zu seinem dritten Geschäftsquartal knapp übertroffen, doch dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal enttäuschen. Cisco verlieren 3,8 Prozent.

