Berlin - Ein starker US-Dollar hat für die jüngste Schwäche bei Schwellenländeranleihen in lokaler Währung gesorgt, so die Experten von GAM.Seit Mitte April habe der Greenback nochmals deutlich zugelegt. Zwar würden kurzfristig einige Gründe für einen steigenden Dollarkurs sprechen - Paul McNamara, Investment Director für Schwellenländeranleihen bei GAM Investments, glaube jedoch nicht, dass dieser Anstieg von Dauer sein werde: "Mittelfristig korreliert der US-Dollar mit der Weltkonjunktur, insbesondere mit der Differenz zwischen dem US-Wachstum und dem weltweiten Wachstum. Unseres Erachtens werden die Fundamentaldaten für das Weltwirtschaftswachstum stark bleiben. Wir gehen von einer Erholung in der Eurozone und einer Konsolidierung in den Schwellenländern außerhalb Chinas aus", so der Experte. In China zeichne sich dagegen allmählich eine Abkühlung ab. In diesem Umfeld dürfte der US-Dollar seitwärts tendieren.

