Bonn - Für Unruhe an den Märkten sorgte gestern ein nach außen gedrungener Entwurf eines Koalitionspapiers zwischen der 5-Sterne-Bewegung und der Lega Nord im Rahmen der Regierungsbildung in Italien, so die Analysten von Postbank Research.Neben dem Vorschlag, die europäischen Verträge umzuschreiben, um einen geregelten Euro-Ausstieg zu erlauben, habe insbesondere eine Forderung an die EZB für Aufsehen erregt. Die neue Regierung plane demnach die Zentralbank zu "bitten", im Zuge von QE gekaufte italienische Staatsanleihen in Höhe von EUR 250 Mrd. abzuschreiben, um den italienischen Schuldenberg zu entlasten. Zwar hätten beide Parteien betont, dass der Entwurf noch an entscheidenden Stellen geändert werde. Die Befürchtungen hinsichtlich einer Euro-skeptischen Politik hätten viele Marktbeobachter aber untermauert gesehen.

