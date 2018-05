BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird übernächste Woche in die Ukraine reisen. Stattfinden soll der Besuch am Dienstag, dem 29. Mai, und Mittwoch, dem 30. Mai, wie das Bundespräsidialamt weiter ankündigte.

Am 29. Mai will Steinmeier nach den Angaben in Kiew Gespräche mit Staatspräsident Petro Poroschenko und Ministerpräsident Wolodymyr Hroisman führen, sich über den Stand der Reformen in der Ukraine informieren und eine Rede vor Studenten an der Kiew-Mohyla-Akademie halten. Anlässlich des deutsch-ukrainischen Sprachenjahres treffe der Bundespräsident dann am 30. Mai Deutschschüler und -lehrer in Kiew sowie Germanistikstudenten und -dozenten in Lemberg.

