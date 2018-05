Die Telekom bewirbt bei der Hauptversammlung die Übernahme des US-Mobilfunkers Sprint. Doch Aktionärsvertreter bleiben skeptisch.

Timotheus Höttges möchte heute über Unternehmertum sprechen. Oft sei die Neigung groß, auf Risikovermeidung zu setzen, erklärt er, statt auf Chancen der Zukunft. Unternehmertum, betont der Telekom-Chef, brauche aber beides.

Dass diese Botschaft an die Aktionäre ankommt, ist wichtig. Denn dem Konzern stehen spannende Zeiten bevor: Er plant die größte Übernahme seit Jahren. Die Deutsche Telekom will über ihre Tochter T-Mobile US den amerikanischen Mobilfunker Sprint übernehmen.

Die Telekom zahlt dem bisherigen Eigentümer von Sprint, dem japanischen Konzern Softbank keine große Übernahmesumme. Stattdessen behält Softbank seine Anteile an dem fusionierten Unternehmen, gibt aber die Kontrolle an die Bonner ab.

Damit kann die Telekom die Ergebnisse des dann deutlich größeren Mobilfunkers am Markt in ihrer Bilanz konsolidieren - und so von dessen guten Kunden-, Umsatz- und Ergebniswachstum profitieren.

Allerdings bringt Sprint auch einen gewaltigen Schuldenberg mit in die Ehe ein: rund 30 Milliarden Euro. Und die Telekom muss die Integrationskosten stemmen, die sie selber auf rund 15 Milliarden Dollar schätzt. Zwar erklärt der Konzern, durch die Fusion könnten 43 Milliarden Dollar Synergieeffekte gehoben werden, doch treibt sie auch die relative Verschuldung in die Höhe und gefährdet das Rating.

Aber Unternehmertum brauche: "die Nummer sicher", rief Telekom-Chef den Aktionären auf der Hauptversammlung zu., "und die Nummer gut möglich."

Das Geschäft in den USA sei das beste Beispiel dafür. Zwar gebe es keine Möglichkeit ohne Risiken. Aber "nur wer sie eingeht, eröffnet sich den nächsten Horizont." Und die Telekom sei gleichzeitig nicht leichtsinnig.

Er bekommt sanften Szenenapplaus aus dem sonst eher verhaltenen Publikum. Höttges Wachstumsperspektive ...

