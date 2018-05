Die Raiffeisen Bank International AG (RBI ) hat eine Corporate-Venture-Capital-Gesellschaft (CVC-Gesellschaft) namens "Elevator Ventures" gegründet, der sie 25 Mio. Euro an Investitionskapital zur Verfügung stellen wird. Der Fokus von Elevator Ventures liegt auf strategischen Direktinvestitionen in "later- stage Fintechs", Co-Investments mit Partnerinvestoren sowie Investments in VC-Fonds. Geschäftsführer von Elevator Ventures, einer 100%igen Tochtergesellschaft der RBI, sind Hannes Cizek (Leiter Group Digital Banking, RBI) und Thomas Muchar (Leiter Austrian Equity Investments, RBI). Hannes Cizek, Head of Group Digital Banking der RBI, betont darüber hinaus die Bedeutung für den österreichischen Finanzplatz: "In Österreich fehlt es derzeit an...

Den vollständigen Artikel lesen ...