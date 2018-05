Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Industriekonzern sei organisch doppelt so stark gewachsen als angepeilt, schrieb Analyst James Stettler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit befinde sich Alstom mit seiner Geschäftsentwicklung ein Jahr über Plan./edh/la Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-05-17/12:58

ISIN: FR0010220475