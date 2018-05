Die folgende Tabelle erinnert mich an die "Hügel"-Funktion auf dem Laufband, die ich an Tagen benutze, an denen das Wetter mich daran hindert, draußen zu laufen: MCD AKTIENRÜCKKÄUFE LETZTE 12 MONATEN. DATEN NACH YCHARTS Es ist so schwer, diesen Berg zu bezwingen! Aber letztendlich weiß ich, dass mir die Mühe zugutekommen wird; ich bin nur abgeneigt, mich der Steigung ohne Ohrhörer und meine Playlist mit brasilianischem Pop der 70er-Jahre zu stellen. Auch dieses Diagramm der Aktienrückkäufe von McDonald's (WKN:856958) stellt einen großen Aufwand an Ressourcen in ungewöhnlicher Weise dar. Konkret spiegelt das Bild die Entscheidung des ...

