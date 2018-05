Zürich (ots) -



Schizophrenie bei der Influencer-PR: Obwohl Influencer-PR unter

Schweizer Mediensprechern hochgejubelt wird, spielt sie in der

eigenen Medienarbeit nur eine untergeordnete Rolle. Denn jeder zweite

PR-Profi findet Influencer für die Kommunikation seines Unternehmens

unwichtig. Das ergab die aktuelle Umfrage der sda-Tochter news

aktuell und Faktenkontor. Über 180 Fach- und Führungskräfte aus

Schweizer Medienstellen haben am PR-Trendmonitor teilgenommen.



Viele Medienstellen nutzen Influencer noch wenig für ihre eigenen

PR-Zwecke. Eine grosse Mehrheit der Befragten glaubt zwar, dass

Promis, Branchenexperten, Blogger oder andere Meinungsmacher in

Zukunft immer wichtiger für die Unternehmenskommunikation werden (79

Prozent). Nur ein Prozent sieht Influencer-PR zukünftig auf dem

absteigenden Ast.



Trotzdem setzen nur wenige Mediensprecher in der Praxis Influencer

als Sprachrohr für ihre Unternehmensbotschaften ein. So gibt die

Hälfte der Befragten an, dass Influencer-PR in ihrem Haus unwichtig

(42 Prozent) beziehungsweise völlig unwichtig sei (acht Prozent).

Immerhin: 40 Prozent der Befragten findet die Zusammenarbeit mit

Meinungsführern für die eigene Medienarbeit wichtig.



Quelle: PR-Trendmonitor 2018



Datenbasis: 186 Fach- und Führungskräfte aus Schweizer Medienstellen

Methode: Online-Befragung, Mehrfachnennungen möglich

Befragungszeitraum: Februar 2018



Initiatoren der Umfrage:

www.newsaktuell.ch

www.faktenkontor.de



