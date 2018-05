Das Analysehaus Independent Research hat Daimler nach der endgültigen Einigung im Toll-Collect-Streit mit dem deutschen Staat auf "Halten" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Da der Autobauer seine Jahresziele trotz der Einmalbelastung in Höhe von 600 Millionen Euro bestätigt habe und er bereits konservativ geschätzt habe, seien nur geringe Prognoseanpassungen nötig gewesen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-05-17/13:16

ISIN: DE0007100000