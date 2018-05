DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.719,90 -0,11% +0,32% Euro-Stoxx-50 3.569,45 +0,19% +1,87% Stoxx-50 3.149,79 -0,02% -0,88% DAX 13.027,27 +0,24% +0,85% FTSE 7.746,96 +0,17% -0,29% CAC 5.588,09 +0,37% +5,19% Nikkei-225 22.838,37 +0,53% +0,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,27 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,11 71,49 +0,9% 0,62 +20,1% Brent/ICE 79,90 79,28 +0,8% 0,62 +22,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,04 1.290,68 -0,2% -2,64 -1,1% Silber (Spot) 16,41 16,37 +0,2% +0,03 -3,1% Platin (Spot) 889,65 889,75 -0,0% -0,10 -4,3% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,5% +0,01 -7,5%

Weiter kräftig aufwärts geht es mit dem Ölpreis. Brent steigt erstmals seit mehreren Jahren über 80 Dollar je Fass. Hier stützen weiter die drohenden Sanktionen der USA gegen den Iran. Zudem hatten die US-Lagerbestände einen deutlichen Rückgang angezeigt. Dagegen präsentiert sich der Goldpreis weiter schwach. Teilnehmer sagen, dass das steigende Zinsniveau das Edelmetall drückt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zunächst wenig Kaufgründe dürften die Anleger an der Wall Street am Donnerstag sehen. Die anhaltend hohen Anleiherendidten bereiten weiter Sorgen, denn die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen verharrt über 3 Prozent. Die Marke gilt als psychologisch wichtiges Niveau und vermindert die Attraktivität von Aktien. Dazu gesellen sich geopolitische Sorgen, so wegen des wieder verschärften Tons zwischen Nordkorea und den USA. Der gerade erst eingeleitete Friedensprozess erscheint damit bereits wieder gefährdet. Dazu kommen die Bedenken der Anleger wegen der drohenden Handelskriege zwischen den USA und Europa bzw China.

Es gibt aber die Chance, dass andere Faktoren in den Blick rücken. So stehen eine Reihe von Konjunkturdaten an, nämlich vorbörslich der Philly-Fed-Index und wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt, später folgen die Frühindikatoren. Außerdem wird Walmart vor der Startglocke über sein erstes Quartal berichten. Bei den übrigen Einzelwerten geben Cisco-Aktien vorbörslich deutlich nach. Der Netzwerkausrüster hat zwar die Markterwartungen mit den Zahlen zu seinem dritten Geschäftsquartal knapp übertroffen, doch dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal enttäuschen. Cisco verlieren 3,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: +20,5 zuvor: +23,2 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit angezogener Handbremse geht es nach oben. Gebremst werde der Markt unter anderem vom Zinsanstieg: Die zehnjährige US-Rendite steigt weiter auf 3,11 Prozent. Zudem legt der Preis für Öl erneut zu, ein Barrel der Sorte Brent kostete kurzfristig mehr al 80 Dollar. Der Euro notiert zwar weiterhin schwach um 1,1800 Dollar, die Sorge bezüglich der Unsicherheiten rund um die Regierungsbildung in Italien ist aber nicht dazu angetan, die Stimmung an den Börsen zu heben. In Mailand handelt der FTSE-MIB nur knapp im Plus, nachdem es zur Wochenmitte um 2,3 Prozent nach unten gegangen war. Die Outperformance der Ölaktien setzt sich derweil fort. Für den Sektor geht es um 0,6 Prozent nach oben. Die neuen US-Öl-Lagerbestände zeigten einen überraschend starken Rückgang an, das hält die Ölpreise an den jüngsten Mehrjahreshochs. Für Moeller-Maersk geht es um 9,6 Prozent nach unten. Der Umsatz ist zwar höher als erwartet ausgefallen, der Gewinn hat die Erwartungen allerdings deutlich verfehlt, heißt es im Handel. Für Suez geht es nach Zahlen in Paris um 3,4 Prozent nach oben. Altice legen nach ihrem Zwischenbericht um 9 Prozent zu. Besonders in Frankreich sei das erste Quartal gut gelaufen, merkt Bryan Garnier an. Die Aktie von RTL gibt um 6 Prozent nach. Sowohl Umsatz als auch Gewinnkennziffern aus dem ersten Quartal haben die Erwartungen verfehlt. Als negativ bewerten Marktteilnehmer auch eine VPRT-Studie, wonach der TV-Werbemarkt in Deutschland in diesem Jahr nur um 1 bis 1,5 Prozent wachsen werde. Die Aktie von Prosieben gibt um 2,48 Euro nach, wobei hier die Dividende von 1,93 Euro zu Buch schlägt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:14 Uhr Mi, 18:22 % YTD EUR/USD 1,1791 -0,17% 1,1814 1,1793 -1,9% EUR/JPY 130,39 +0,11% 130,47 129,91 -3,6% EUR/CHF 1,1813 -0,01% 1,1824 1,1798 +0,9% EUR/GBP 0,8738 -0,02% 0,8720 1,1431 -1,7% USD/JPY 110,60 +0,29% 110,44 110,17 -1,8% GBP/USD 1,3494 -0,14% 1,3550 1,3482 -0,1% Bitcoin BTC/USD 8.313,49 +0,1% 8.371,39 8.327,52 -39,1%

Der Euro neigt gegen Mittag weiter zur Schwäche gegen den Dollar und fällt wieder unter die Marke von 1,18. Teilnehmer begründen dies unter anderem mit der schwierigen Regierungsbildung in Italien einschlißelich der Forderung nach einem Schuldenerlass.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag die negativen Vorzeichen überwogen. Positive Vorgaben der Wall Street stützten nur vereinzelt, etwa in Tokio. Überraschend schwach ausgefallene März-Daten zu den Aufträgen im japanischen Maschinenbau belasteten nicht. Diese gelten als notorisch volatil. Überdies ergab eine Umfrage unter Branchenmanagern, dass diese im zweiten Kalenderquartal eine deutliche Zunahme der Aufträge in der Kernrate erwarten. Beobachter sprachen daher von einem intakten Erholungstrend der Maschinenbaubranche. Aktien von Komatsu stiegen um 0,6 Prozent, Kubota ebenfalls um 0,6 Prozent und Mitsubishi Heavy um 1,1 Prozent. An der Börse in Sydney sank der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent nach der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten für April. Demnach stieg die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat etwas stärker als erwartet. Belastet wurde der australische Aktienmarkt ferner von Schwergewicht Westpac. Die Aktie der Bank wurde ex Dividende gehandelt und verlor dadurch optisch 3,7 Prozent. Dagegen stiegen im Bergbausektor Rio Tinto und BHP Billiton um 2,4 und 1,3 Prozent auf Mehrjahreshochs, was den breiten Markt etwas stützte. Kleinere Verluste verbuchten derweil die chinesischen Börsen. Einzig der Energiesektor blieb dank gestiegener Ölpreise von den Abgaben verschont. In Hongkong verhinderte das Plus von tencent größere Abgaben. Die überzeugenden Quartalszahlen des Internet-Konzerns verhalfen dessen Aktie zu einem Anstieg um 4,5 Prozent.

CREDIT

Angespannte Ruhe herrscht an den Kreditmärkten am Mittwoch. Der grundsätzlich sich verstärkende Aufwärtstrieb bei den Renditen an den Anleihemärkten treibt auch die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten in die Höhe. Die US-Rendite auf 10-jährige Treasuries ist auf 3,10 Prozent gestiegen und macht Anstalten weiter nach oben zu laufen. Hinzu kommen die politischen Entwicklungen in Italien, die für Unsicherheit sorgen. Medienberichte, wonach Lega Nord und M5S, die möglicherweise die nächste italienische Regierung bilden werden, einen Schuldenerlass von der EZB fordern, haben die italienische Anleihen am Mittwoch um 13 Basispunkte nach oben getrieben. Am Mittwoch steigt die italienische Rendite um weitere 10 Basispunkte auf 2,18 Prozent. "Sollten M5S und Lega weiterhin mit solchen Gedankenspielen aufwarten und auch nur ansatzweise versuchen diese umzusetzen, sollte die Skepsis gegenüber Italien weiter zunehmen", so die DZ Bank. Dies dürfte eine weitere Risikoadjustierung der Investoren nach sich ziehen, die dann wohl schnell und heftig ausfallen dürfte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer und Syngenta verlieren Klagen gegen Insektizid-Beschränkungen

Bayer und Syngenta sind mit ihren Klagen gegen Einschränkungen beim Einsatz verschiedener Insektizide in der EU gescheitert, die für das Sterben von Bienenvölkern verantwortlich gemacht werden. Der Europäische Gerichtshof bestätigte entsprechende Verordnungen der EU-Kommission aus dem Jahr 2013, gegen die die beiden Agrarchemieanbieter geklagt hatten. Dabei handelt es sich um die Neonikotinoide Imidacloprid und Clothianidin von Bayer und Thiamethoxa von Syngenta.

Siemens kauft US-Software-Spezialisten für Gebäudeautomation

Siemens verstärkt sich in seinem Geschäftsbereich Gebäudeautomation mit dem kalifornischen Software-Framework-Anbieter J2 Innovations. Das Unternehmen aus Los Angeles hat sich mit dem Programmiergerüst FIN (Fluid INtegration) einen Namen gemacht, auf dessen Basis Anbieter von Gebäudeautomation schnell und mit geringem Aufwand moderne und intuitive Systeme zur Steuerung von Geräten und Automationssystemen entwickeln können. FIN wird in mehr als 20 Ländern in Tausenden von Gebäudeinstallationen eingesetzt.

Bertelsmann verdient wegen Währungsbelastungen deutlich weniger

Der Medienkonzern Bertelsmann hat im ersten Quartal wegen erheblicher Belastungen aus Währungseffekten deutlich weniger verdient. Organisch konnte das Unternehmen aber erneut zulegen und machte im Digitalgeschäft weitere Fortschritte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Bertelsmann SE & Co KGaA.

VTG startet 2018 mit Margenverbesserungen in allen Geschäften

Beflügelt von der andauernd guten konjunkturellen Entwicklung in Europa hat der Schienenlogistiker VTG im ersten Quartal den Gewinn deutlich stärker gesteigert als den Umsatz. In der Waggonvermietung, die etwa die Hälfte zum Konzernumsatz und den überweigenden Teil der Erträge liefert, erreichte die Auslastung mit 92 Prozent erneut das Niveau vor der Finanzkrise von 2008. Der Umsatz stieg hier um fast 17 Prozent. VTG kamen hier die Investitionen in die Erweiterung der Flotte zugute.

Zooplus rutscht im ersten Quartal in die roten Zahlen

Der Internethändler Zooplus ist im ersten Quartal 2018 zwar weiter gewachsen, auf Vorsteuer-Basis aber in die roten Zahlen gerutscht. Das Ergebnis vor Steuern sackte in den ersten drei Monaten auf minus 5,5 Millionen Euro ab, nachdem hier vor einem Jahr noch ein Plus von 3,4 Millionen zu Buche gestanden hatte. Geschuldet ist diese Entwicklung unter anderem den verstärkten Investitionen seit dem zweiten Halbjahr 2017.

Moeller-Maersk mit Gewinnsprung nach Verkauf von Konzernteilen

Die dänische A.P. Moeller-Maersk A/S hat ihren Gewinn mit Hilfe von Sondererlösen aus dem Verkauf von Maersk Oil und Maersk Tankers im ersten Quartal massiv ausgeweitet. Der Reederei- und Energiekonzern verbuchte einen Nettogewinn von 2,75 Milliarden Dollar nach 245 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg von 7,1 auf 9,25 Milliarden Dollar.

Bouygues macht dank Telekom-Geschäft zum Jahresauftakt wieder Gewinn

Das französische Konglomerat Bouygues hat zum Jahresauftakt von der guten Entwicklung seines Telekom-Geschäfts profitiert und wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Wie die Bouygues SA mitteilte, verdiente sie im ersten Quartal unterm Strich 12 Millionen Euro, nachdem vor einem Jahr noch ein Nettoverlust von 41 Millionen Euro angefallen war. Der Konzernumsatz ging leicht auf 6,83 von 6,84 Milliarden Euro zurück.

National Grid verdient 2017/18 fast ein Viertel mehr

Der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Vorsteuer-Basis fast ein Viertel mehr verdient. Der Gewinn vor Steuern stieg im Geschäftsjahr 2017/18 per 31. März auf 2,71 Milliarden von 2,18 Milliarden Pfund. Nach Steuern verdiente National Grid sogar 3,59 Milliarden Pfund.

Telecom Italia verdient trotz Geldbuße zum Jahresauftakt mehr

Telecom Italia hat im ersten Quartal 2018 trotz Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten unterm Strich mehr verdient. Wie Italiens größter Telekomkonzern mitteilte, stieg der Nettogewinn von Januar bis März um 6 Prozent auf 216 Millionen Euro. Das EBITDA lag mit 1,82 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 1,99 Milliarden.

IPO/Telefonica stoppt Listing der Argentinien-Tochter - Zeitung

Telefonica wird wahrscheinlich den für die zweite Jahreshälfte geplanten Börsengang der argentinischen Tochter hinauszögern, berichtet die spanische Zeitung El Confidencial unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen. Der starke Kursverfall des Peso nähre Inflationsängste. Der spanische Telekomkonzern habe allerdings noch keine Entscheidung getroffen und warte die weitere Entwicklung ab.

Thomas Cook profitiert von Türkei- und Griechenlandreisen

Der Reisekonzern Thomas Cook hat im ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz gesteigert und den operativen Verlust verringert. Zudem äußerte sich der britische Konzern optimistisch für das Sommergeschäft. Die Buchungen liegen 13 Prozent über denen des Vorjahres, wie die Thomas Cook Group plc mitteilte. Gefragt seien besonders Reisen in die Türkei sowie nach Griechenland und Ägypten.

RTL mit verhaltenem Jahresauftakt - Prognose bestätigt

Der Medienkonzern RTL hat im ersten Quartal vom Digitalgeschäft profitiert und den Umsatz leicht gesteigert. Der Gewinn sank allerdings wegen höherer Verluste beim Fußballclub Girondins de Bordeaux, der mehrheitlich im Besitz der RTL-Tochter Groupe M6 ist. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält RTL fest.

Suez steigert im 1. Quartal Umsatz und Gewinn

Die französische Suez SA hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Gebremst wurde der Konzern, der im Bereich Wasseraufbereitung und Recycling tätig ist, allerdings von negativen Währungseffekten. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 9,1 Prozent auf 4,06 Milliarden Euro.

Youtube startet kommende Woche eigenen Musikstreamingdienst

Youtube wird kommende Woche mit einem eigenen Musikstreamingdienst in direkte Konkurrenz zu Spotify, Apple oder Amazon treten. Die Google-Tochter will den Service eigenen Angaben zufolge am 22. Mai zunächst in den USA, Austalien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea starten. In weiteren Ländern soll das Streamingangebot dann in den kommenden Wochen eingeführt werden.

Europäischer Automarkt wächst im April um fast 10 Prozent

Der europäische Automarkt ist im April zu einem starken Wachstum zurückgekehrt. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, legte der Pkw-Absatz in der EU und der europäischen Freihandelszone um 9,6 Prozent auf 1,35 Millionen Fahrzeuge zu. In den vier Monaten des Jahres lag das Wachstum bei 2,6 Prozent auf 5,63 Millionen Autos.

Chinesische Autohersteller zunehmend innovativer - Studie

Die chinesischen Autohersteller holen bei der Entwicklung technischer Neuerungen rasant auf. Sie schließen laut einer Studie des Centers of Automotive Management (CAM) immer schneller zu den deutschen Herstellern auf, die traditionell Spitzenreiter in Sachen Innovation sind. Demnach kamen 32 Prozent der maßgeblichen Einführungen von neuen Produkten oder Technologien in der globalen Automobilindustrie vergangenes Jahr von Daimler, BMW oder aus dem Volkswagen-Konzern.

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2018 06:58 ET (10:58 GMT)

