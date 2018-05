Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!



Montag, 21. Mai 2018, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Am Pfingstmontag dreht sich im "ZDF-Fernsehgarten" alles um Zwillinge. Andrea Kiewel erhält Verstärkung von den Zwillingen Roman und Heiko Lochmann, besser bekannt als "Die Lochis". Gäste: Die Lochis, Goldmeister, David Fink, Patrick Lindner, Jay Khan, Calum Scott, Ilse DeLange, Beatrice Egli, Lenny und andere.



Die Artistinnen Julia & Ele Janke sind Zwillinge und beweisen am Trapez, dass sie sich wirklich blind aufeinander verlassen können. Darüber hinaus werden Zwillingspaare modisch umgestylt und zu ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden befragt.



