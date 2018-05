Seit 2015 erzeugen die Österreichischen Bundesbahnen mit einer Photovoltaik-Anlage 16,7-Hertz-Bahnstrom. Jetzt sollen drei weitere dieser Anlagen folgen.1100 Megawattstunden Solarstrom pro Jahr produziert die Photovoltaik-Anlage, welche die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 2015 in Wilfleinsdorf in Betrieb genommen haben - eigenen Angaben zufolge eine Weltpremiere, denn mit der Anlage wird 16,7-Hertz-Bahnstrom erzeugt und direkt in die Oberleitung eingespeist. Der Gleichstrom der Ein-Megawatt-Anlage wird dafür mit einem Wechselrichter auf 16,7-Hertz-Wechselspannung gebracht, und ein Transformator ...

