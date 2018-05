Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln? So könnte man die Andeutungen des Bundesfinanzhof zum Thema Verspätungszinsen interpretieren. Erst Ende Februar hatte Deutschlands oberstes Finanzgericht befunden, zumindest für 2013 sei der Satz von 0,5 Prozent pro Monat oder sechs Prozent Zinsen im Jahr in Ordnung gewesen. Doch für spätere Zeiträume sieht das nun anders aus.Der IX. Senat von Gerichtspräsident Rudolf Mellinghof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...