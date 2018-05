Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate verdreifacht Betriebsergebnis auf über 30 Millionen Euro DGAP-News: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate verdreifacht Betriebsergebnis auf über 30 Millionen Euro 17.05.2018 / 13:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemeldung GATEWAY REAL ESTATE VERDREIFACHT BETRIEBSERGEBNIS AUF ÜBER 30 MILLIONEN EURO Frankfurt, 17. Mai 2018. Die Gateway Real Estate AG, eine auf Investment, Entwicklung und Asset-Management von Gewerbeimmobilien spezialisierte Aktiengesellschaft, hat auf Basis vorläufiger Berechnungen im Geschäftsjahr 2017 einen Konzernjahresüberschuss in Höhe von 16,7 Millionen Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 6,3 Millionen Euro entspricht das einer Steigerung von 165 Prozent. In seiner ursprünglichen Prognose war der Vorstand davon ausgegangen das Geschäftsjahr 2017 mit einem annähernd gleichbleibenden positiven Ergebnis abzuschließen. "Die sehr erfolgreiche Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr resultiert aus dem Aufbau und der gezielten Weiterentwicklung unseres Immobilienportfolios. Durch die sehr gute Auswahl geeigneter Objekte und dem Engagement eines erfahrenen Teams, konnten wir erhebliche Wertsteigerungen realisieren", so Manfred Hillenbrand, CEO der Gateway Real Estate. Das Konzern EBIT liegt bei 30,1 Millionen Euro - einem Anstieg um 233 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund für den deutlichen Zuwachs sind insbesondere Neubewertungen von erworbenen und selbst verwalteten Objekten. "Trotz der anstrengenden Integration von gleich mehreren neuen Objekten in unser Portfolio, bei gleichzeitiger Prüfung neuer Investmentmöglichkeiten, haben wir im vergangenen Jahr ein überaus erfolgreiches Ergebnis erwirtschaftet", ergänzt Tobias Meibom, CFO der Gateway Real Estate. Das gewichtete Ergebnis je Aktie liegt für das Geschäftsjahr 2017 bei 0,79 Euro. Das entspricht einem Plus von 64,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den vollständigen Geschäftsbericht für das Jahr 2017 veröffentlicht die Gateway Real Estate AG im Juni 2018. Über Gateway Real Estate Die GATEWAY REAL ESTATE AG ist eine börsennotierte Immobilienaktiengesellschaft (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7) mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen investiert überwiegend in die Bereiche Office, Retail und Hotel. Gateway verfolgt zum Aufbau des eigenen werthaltigen Portfolios eine "Buy-and-Hold"-Strategie: So wird der Bestand gezielt ausgebaut, entwickelt und durch gezielte Verkäufe optimiert. Kontakt: Tobias Meibom Gateway Real Estate AG The Squaire No. 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main info@gateway-re.de www.gateway-re.de 17.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG THE SQUAIRE - Zugang N°13 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0 Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99 E-Mail: eva.staab@gateway-re.de Internet: www.gateway-re.de ISIN: DE000A0JJTG7 WKN: A0JJTG Börsen: Freiverkehr in Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687201 17.05.2018

