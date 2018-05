Kampfdrohnen sind seit Jahren ein Streitthema in der Politik. Nun steht die Anschaffung kurz bevor. Ob die Drohnen jemals Waffen tragen, ist unklar.

Wenn Militärs von Kampfdrohnen sprechen, dann erzählen sie meist von modernsten unbemannten Fluggeräten, von überfälligem Schutz für Soldaten am Boden, von hochpräzisen und skalierbaren Raketen, deren Wirkung bis kurz vor dem Einschlag abgebrochen werden kann. Von Waffen, die Leben retten und Opfer vermeiden können.

Wenn Kritiker von Kampfdrohnen sprechen, erzählen sie von fliegenden Killerrobotern, gesteuert von Soldaten, die weit weg in einem klimatisierten Raum vor einem Bildschirm sitzen, von völkerrechtlich umstrittenen Tötungen von Terrorverdächtigen durch US-Drohnen etwa in Pakistan. Sie erzählen vom Tod per Mausklick.

Deutschland will nach jahrelangem Streit in den Club der Länder mit Kampfdrohnen einsteigen. Die Anschaffung gilt als eines der wichtigsten Rüstungsprojekte von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin will Drohnen des Typs Heron TP aus Israel für knapp 900 Millionen Euro anmieten. Der Haushaltsausschuss wird sich wohl im Juni damit befassen.

Eigentlich wollte von der Leyen den Vertrag bereits im vergangenen Sommer unter Dach und Fach bringen. Aber kurz vor Unterzeichnung blockierte die SPD im Bundestag den Deal. Die Sozialdemokraten zogen mitten im Wahlkampf die Notbremse. Denn die Mehrheit der Deutschen ist nach wie vor gegen Kampfdrohnen.

Man habe sich damals kurz vor der Wahl von der Union überrumpelt gefühlt mit der Vorlage, sagt der SPD-Abgeordnete Fritz Felgentreu. Als die Verteidigungspolitiker einen Kompromiss gefunden ...

