ESI Energy Solutions International (BC) Ltd. zieht den Börsengang zum 2. Quartal 2018 vor DGAP-News: Energy Solutions International Ltd / Schlagwort(e): Börsengang/Finanzierung ESI Energy Solutions International (BC) Ltd. zieht den Börsengang zum 2. Quartal 2018 vor 17.05.2018 / 14:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Börsennotiz der ESI Energy Solutions International (BC) Ltd. (WKN: A2H56X; ISIN: CA29644A1084) sollte zunächst zum Ende des 3. Quartals 2018 erfolgen.Durch erfolgreiche Beschleunigung der Pläne, damit ist unter anderem die Verschmelzung der Energy Solutions International Ltd (WKN: A2AB6H) und ESI Energy Solutions International (BC) Ltd. (WKN: A2H56X) gemeint, wird die Handelsaufnahme an europäischen Börsenhandelsplätzen nun im 2. Quartal 2018 stattfinden. Das Unternehmen wird die Preisspanne für den Börsengang kurzfristig festlegen und öffentlich bekanntgeben. Der bevorstehende Börsengang soll eine Kapitalbeschaffung im Umfang von 100 bis 150 Mio Euro ermöglichen, heisst es weiter. Das geplante Angebot der Wertpapiere wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Europa und internationalen Privatplatzierungen bestehen und zugleich auch an qualifizierte institutionelle Investoren gerichtet sein. Das Geld soll zur weiteren Wachstumsfinanzierung, insbesondere in das international operative Geschäft investiert werden. ESI Energy Solutions International (BC) Ltd. ist ein multinationales Energieunternehmen. Es schafft strategische Partnerschaften und investiert in Energiemärkte verschiedener Länder auf der ganzen Welt. Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind in "Emerging Technologies" und "Emerging Stars" unterteilt. Im Bereich "Emerging Technologies" investiert das Unternehmen in neue und innovative Technologien, wobei mit "Emerging Stars" in vielversprechende Unternehmen und Projekte investiert wird. Ein Hauptelement der Projekte ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Solarunternehmen, die teilweise durch Regierungsaufträge erfolgt. Zurzeit hat ESI Energy Solutions International (BC) Ltd. mehrere internationale Kooperationsvereinbarungen und ist in Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen in Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Nigeria, Australien, Türkei, Bulgarien und Marokko. Des Weiteren hat ESI Energy Solutions International (BC) Ltd. ein Beteiligungsangebot von einem Großaktionären aus dem Vereinigten Königreich erhalten, dass jedoch vom Vorstand der ESI Energy Solutions International (BC) Ltd., aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt wurde. Managing Media Director Jessica Walker E-Mail: jessica.walker@energysolutionsint.com 17.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 687185 17.05.2018

ISIN AU000000ESL4

AXC0243 2018-05-17/14:02