Zum AWP-Konsens haben insgesamt siebzehn Analysten beigetragen. 2017/18E (in Mio Euro) AWP-Konsens 2016/17A Umsatz 11'189 10'647 EBIT 2'108 1'764 Reingewinn 1'735 1'210 Dividende/Aktie (in Fr.) 1,90 1,80 FOKUS: Das Marktumfeld für Luxusgüterhersteller hat sich in den vergangenen zwölf Monaten aufgehellt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...