Nach mehr als einem Jahrhundert des Bestehens ist Epona heute der

einzige unabhängige Akteur in der Schweizer Tierversicherungsbranche

und möchte dies auch bleiben. Aber um sich selbst treu zu bleiben,

muss man oft auch Veränderungen zulassen. Die Genossenschaft, die

alle ihre Entscheidungen selbst trifft, ohne von Aktionären oder

besonderen Interessen abhängig zu sein, möchte auch künftig ihrem

einzigen Ziel, dem Wohlergehen der Tiere und ihrer Halter, dienen.



Um diese führende Position und ihre Unabhängigkeit zu festigen und

noch besser für die Zukunft gewappnet zu sein, hat Epona beschlossen,

ihre gesamte Identität und Kommunikation zu stärken, indem sie sich

voll und ganz auf das digitale Zeitalter einlässt. Als wahres

"hundertjähriges Startup-Unternehmen" begann diese

Versicherungsgesellschaft bereits vor zwei Jahren mit dem digitalen

Umbruch. Die hervorragenden Ergebnisse dieser Strategie, die

Zufriedenheit der Kunden und die vielen daraus resultierenden

Projekte haben sie überzeugt, ihre Umwandlung fortzusetzen.



Die neue Website, die mit ihrer übersichtlicheren Gestaltung ein

leichteres Lesen und Verstehen der Informationen ermöglicht, bietet

auch einen einfachen und intuitiven Vertragsabschluss. So können

beispielsweise Versicherungsverträge schnell und gut informiert

abgeschlossen werden. Mit einer verstärkten und gezielteren Aktivität

in den sozialen Netzwerken und einwandfrei auf mobilen Geräten

funktionierenden Schnittstellen, ist Epona für jedermann zugänglich

und perfekt auf die heutigen Nutzer eingestellt.



In völlig neuem Gewand, aber sich selbst dennoch treu geblieben,

ist Epona jetzt dank der Digitalisierung noch stärker in der

Öffentlichkeit vertreten und mit ihrem neuen Image noch attraktiver

geworden. Vor allem aber ist sie mehr denn je noch näher an ihren

Kunden und denjenigen, für die sie sich von jeher eingesetzt hat: den

Tieren und den Menschen, die sie lieben.



