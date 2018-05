Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 773 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2017 DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 773 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2017 17.05.2018 / 14:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. München, 17. Mai 2018 Telefónica Deutschland Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 773 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2017 Die ordentliche Hauptversammlung der Telefónica Deutschland Holding AG hat heute im Hotel Hilton Tucherpark in München mit großer Mehrheit die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,26 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr beschlossen. Die Anteilseigner bestätigten im Rahmen der Beschlussfassungen den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit 99,94% des anwesenden Kapitals über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017. Das Unternehmen wird damit eine Bardividende in Höhe von 773 Millionen Euro an seine Aktionäre ausschütten. Die Aktionäre stimmten zudem mit großer Mehrheit für die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 und für die Bestellung von PricewaterhouseCoopers GmbH als Abschlussprüfers. Julio Estebán Linares Lópes wurde als Vertreter der Anteileigner in den Aufsichtsrat gewählt. Auch den Beschlussfassungen über die Zustimmung zum Beherrschungsvertrag zwischen der Telefónica Deutschland Holding AG und der Telefónica Germany Management GmbH sowie über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließender ordentlicher Kapitalherabsetzung und Wiederherabsetzung des Bedingten Kapital inklusive der damit verbundenen Satzungsänderungen erhielten die mehrheitliche Zustimmung der Hauptversammlung. Die Präsenz auf der Hauptversammlung lag bei rund 94%. 17.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG Georg-Brauchle-Ring 23-25 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 24 42 0 Internet: www.telefonica.de ISIN: DE000A1J5RX9 WKN: A1J5RX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange TecDAX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687181 17.05.2018

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0252 2018-05-17/14:11