Bentonville - Der US-Händler Walmart ist mit mehr Umsatz in das neue Geschäftsjahr 2018/2019 gestartet. Die Erlöse legten im ersten Quartal um 4,4 Prozent auf 122,7 Milliarden US-Dollar zu, wie der Konzern am Donnerstag in Bentonville mitteilte. Dabei halfen auch für Walmart günstige Währungseffekte. Unter dem Strich schlug sich allerdings die Beteiligung am chinesischen Onlinehändlers JD.com negativ nieder.

Belastet vom Wertverlust der JD.com-Aktie sank der Walmart-Gewinn ...

