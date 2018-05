FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart hat im ersten Quartal wegen eines Sondereffektes einen Gewinneinbruch erlitten. Das operative Ergebnis blieb jedoch stabil, und den Umsatz steigerte das Unternehmen stärker als erwartet. Die Aktie steigt vorbörslich um 1,6 Prozent.

Der Nettogewinn sackte in dem Quartal per Ende April um 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 2,13 Milliarden US-Dollar ab. Wegen einer geänderten Bilanzierung musste der Konzern ein Investment in den Online-Händler JD.com als unrealisierten Verlust ausweisen. Auf bereinigter Basis legte das Ergebnis je Aktie um 14 Prozent auf 1,14 Dollar zu. Analysten hatten im Konsens mit 2 Cent weniger gerechnet.

Das operative Ergebnis blieb mit 5,15 Milliarden Dollar nahezu auf Vorjahresniveau. Der Umsatz legte dagegen um 4,4 Prozent auf 122,7 Milliarden Dollar zu. Hier hatten die Analysten 120,5 Milliarden prognostiziert. Der Umsatz auf vergleichbarer Fläche in den USA stieg um 2,1 Prozent.

Die kürzlich bekannt gegebene Übernahme eines Mehrheitsanteils an dem indischen Startup Flipkart für 16 Milliarden Dollar wird das Ergebnis je Aktie des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 um 25 bis 30 Cent schmälern, sollte der Deal bis Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden. Einen aktualisierten Ausblick wird das Unternehmen mit dem Zweitquartalsbericht veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2018 07:51 ET (11:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.