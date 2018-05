BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor den Gefahren einer Eskalation der gegenwärtigen Handelskonflikte gewarnt und ein Bekenntnis zum freien Welthandel verlangt. "Lassen Sie uns dafür eintreten, dass der freie Welthandel eine Chance behält", sagte Altmaier im Bundestag.

"Wir stehen international an einem Kreuzungspunkt, wo sich entscheidet, ob wir zurückfallen in alte Gewohnheiten aus den 20er-Jahren, aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg", sagte er. Das sei in seinen jüngsten Gesprächen in Washington, Kiew und Moskau deutlich geworden. Seinerzeit habe man geglaubt, mit Handelsschranken und Protektionismus "irgend einen Vorteil" für das eigene Land erreichen zu können.

"Das Ergebnis ist bekannt, wir sind damals in eine weltwirtschaftliche Depression geschlittert, von der sich die Industrieländer und die Länder in Europa viele Jahre nicht erholt haben", warnte der Wirtschaftsminister. Heute sei die Frage, ob man noch einmal eine solche "Trendwende" riskieren wolle oder darauf setze, "dass wir offene Märkte erhalten", sagte Altmaier. "Die Gefahren sind in diesem Punkt real vorhanden - es liegt an uns, ob sie sich materialisieren oder nicht."

Altmaier zeigte sich zudem zuversichtlich für eine Fortsetzung des gegenwärtigen Wirtschaftsaufschwungs. "Die deutsche Wirtschaft läuft", hob er hervor. Der Aufschwung gehe in das neunte Jahr. "Es ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht", konstatierte Altmaier.

Der Aufschwung habe zu Anfang des Jahres etwas an Schwung verloren, es bestehe aber keine Notwendigkeit, die Wachstumsprognosen grundlegend zu korrigieren. "Wir sollten doch diese Erfolgsgeschichte nicht schlechtreden", riet er Skeptikern. "Wir sollten darauf setzen, dass dieser Aufschwung die nächsten Jahre weitergeht."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2018 07:54 ET (11:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.