Die Stimmung gegenüber dem Greenback hat sich deutlich gebessert und so kann sich der USD/CAD vom Tagestief in den Bereich des Tageshoch von 1,2780/85 erholen. USD/CAD Fokus auf US Daten Das Paar nähert sich am Donnerstag im positiven Bereich, nach dem das Tagestief im Bereich von 1,2750 gebildet werden musste. Der Greenback bewegt sich zum oberen ...

