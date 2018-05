Unterföhring (ots) - Hinspiele zur Relegation heute und am 18. Mai // Die Rückspiele finden am 21. und 22. Mai statt // Für HD+ Kunden mit Eurosport-Paket ein zusätzliches Sporthighlight



Von wegen Saisonende! Für vier Mannschaften geht es in die Verlängerung - und für die einen um den Verbleib in der Bundesliga oder 2. Bundesliga und um den Aufstieg für die anderen.



Im Nordduell treffen in der Relegation zur Bundesliga der 16. der Bundesliga, der VfL Wolfsburg, und der Dritte der 2. Bundesliga, Holstein Kiel, im Hin- und Rückspiel aufeinander. Wer spielt in der kommenden Saison in der deutschen Eliteklasse?



Auch der 16. der 2. Bundesliga trifft auf den Dritten der 3. Liga. Es kommt zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem Karlsruher SC.



Eurosport überträgt die vier Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga live bei Eurosport 2 HD Xtra mit HD+.



Sendetermine: - 17.05.2018, 20:30 Uhr: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel - 18.05.2018, 18:15 Uhr: Karlsruher SC - Erzgebirge Aue - 21.05.2018, 20:30 Uhr: Holstein Kiel - VfL Wolfsburg - 22.05.2018, 18:15 Uhr: Erzgebirge Aue - Karlsruher SC



Alle HD+ Haushalte empfangen die Spiele auf Eurosport 2 HD Xtra mit dem Eurosport-Paket bei HD+. Das Eurosport-Paket beinhaltet auch den Eurosport Player, so dass Zuschauer auch unterwegs kein entscheidendes Tor verpassen.



