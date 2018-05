CMO Patrick Smith von Cvent erläutert, wie die DSGVO Veranstaltungsprofis bei der Stärkung der Beziehungen zu ihrer Zielgruppe helfen kann

Jüngste Untersuchungen von Cvent Inc., einem führenden Unternehmen im Bereich der cloudbasierten Meeting-, Event- und Gastgewerbetechnologie, zeigen, dass zwei Drittel der Veranstaltungsprofis in Europa und den USA sich nicht sicher sind, wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dazu beitragen kann, ihre Beziehungen zu ihrer Zielgruppe zu stärken. Die Ergebnisse stammen aus der Untersuchung von Cvent vom April 2018, für die fast 3.000 Veranstaltungsprofis befragt wurden.

Chief Marketing Officer Patrick Smith von Cvent zufolge können die Vorschriften, die am 25.Mai in Kraft treten werden, den Veranstaltern die Möglichkeit bieten, durch Vertrauen und Transparenz tiefere Beziehungen zu ihren Teilnehmern aufzubauen.

"Zu den möglichen Auswirkungen der DSGVO auf die MICE-Branche kursieren viele Informationen und der Handlungsdruck in Bezug auf die DSGVO ist verständlich. Jedoch herrscht bei vielen eine von Angst und Ablehung beherrschte Grundstimmung vor, obwohl die DSGVO in Wirklichkeit als Chance wahrgenommen werden sollte", sagte Smith. "Dem Grundgedanken der DSGVO zufolge sollen die Sicherheit und der Schutz personenbezogener Daten in den Vordergrund gestellt werden und Unternehmen sollen Vertrauen und Transparenz in ihren Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen. Dies gehört zu unserer DNA und ist Teil der Arbeit von Cvent. Wir helfen unseren Kunden beim Verständnis und bieten Lösungen an, die ihnen bei der Einhaltung helfen. Wir fordern die Branche auf, die vor ihnen liegende Chance zu nutzen."

Mit mehr als 25.000 Kunden und 300.000 Benutzern weltweit verfügt Cvent über ein Team aus mehr als 25 Informationssicherheitsspezialisten, die sich dem Schutz der Informationen und Unternehmensressourcen ihrer Kunden widmen. Die Privacy-Shield-Zertifizierung des Unternehmens wurde im Oktober 2017 in die Liste des US-Handelsministeriums eingetragen. Cvent genießt Vertrauen im Hinblick auf die Führung der DSGVO-Debatte sowohl bei den Kunden als auch auf dem MICE-Markt und bietet eine Reihe von Informationsressourcen rund um das Verständnis und die Einhaltung der DSGVO. Ausführliche Informationen zu den Webinaren, Ressourcen und anderen zukünftigen Veranstaltungen von Cvent zum Thema DSGVO finden Sie unter www.cvent.com/gdpr.

