Bundeskanzlerin Angela Merkel will keinen konkreten Zeitplan für einen Beitritt von weiteren Balkanstaaten zur Europäischen Union bis 2025. "Ich halte von diesem Zieldatum nichts, weil es um einem Beitritt gehen muss, der basiert sein muss auf Fortschritten in der Sache", sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen der EU-Staaten mit den sechs südöstlichen Nachbarn. Entscheidend sei, dass tatsächliche Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und anderen Rahmenbedingungen für eine EU-Mitgliedschaft erfüllt seien.

Die EU-Kommission hatte den Beitritt einiger Staaten bis 2025 für möglich erklärt, wenn sie sich bei Reformen sehr anstrengen. Bei dem Treffen in Sofia ging es aber zunächst nur um praktische Maßnahmen, um die Länder enger an die EU zu binden, darunter der Ausbau von Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsnetzen./vsr/DP/stw

