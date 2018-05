Muehlhan AG: Muehlhan AG nimmt Aktienrückkaufprogramm wieder auf DGAP-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Muehlhan AG: Muehlhan AG nimmt Aktienrückkaufprogramm wieder auf 17.05.2018 / 14:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Muehlhan AG nimmt Aktienrückkaufprogramm wieder auf Hamburg, 17. Mai 2018 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) nimmt ihr Aktienrückkaufprogramm wieder auf. Die Gesellschaft plant, innerhalb der nächsten 12 Monate ein Volumen von bis zu 500.000 eigenen Aktien zu erwerben. Der Aktienrückkauf erfolgt gemäß der am 19. Mai 2015 von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung und soll dazu beitragen, die darin genannten Ziele zu unterstützen: - Vergütung von Mitarbeitern der Gesellschaft in Form von Aktien, - Nutzung von Aktien als Akquisitionswährung. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien mit einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1.950.000,00 beschränkt. Das entspricht 10 % des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals von EUR 19.500.000,00. Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft beauftragte Dritte ganz oder in mehreren Teilbeträgen, im letzteren Fall auch mehrmals, im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden. Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 130 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern: Schiff, Renewables, Öl & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-150; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com 17.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Muehlhan AG Schlinckstrasse 3 21107 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 75271 0 Fax: +49 40 75271 130 E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Internet: www.muehlhan.com ISIN: DE000A0KD0F7 WKN: A0KD0F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687253 17.05.2018

ISIN DE000A0KD0F7

AXC0271 2018-05-17/14:46