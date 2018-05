Mainz (ots) - Freitag, 18. Mai 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Judy Winter, Schauspielerin Nick Monu, Regisseur und Schauspieler



Nahrungsergänzungsmittel für Kinder - Ist die Einnahme sinnvoll? Demenz bei Haustieren - Was kann man dagegen tun? Royale Hochzeitsvorbereitungen - Wir schalten live nach London



Freitag, 18. Mai 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Frühlingsfest in Bad Canstatt - Unterwegs mit der Polizei Expedition: Beiersdorf-Freundenberg - Neues Zuhause im alten Dorfladen Küchenträume - Elisabeths fruchtige Hochzeitstorte



Freitag, 18. Mai 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Hochzeiten im britischen Königshaus - Traditionen im Hause Windsor amfAR-Gala in Cannes - Charity-Abend mit prominenten Gästen Ein Tag vor der royalen Hochzeit - Die letzten Vorbereitungen



Freitag, 18. Mai 2018, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Gäste im Studio: Mo Asumang, Filmemacherin zum Thema Rassismus Scenic Route to Alaska, Mit dem Titel "Slow Down"



"Kleinhirn an alle" - die Ottografie: Otto Waalkes' Autobiografie Der Dokumentarfilm "Maria by Callas" - Mit bisher unbekannten Filmaufnahmen Regisseurin Anta Helena Recke - "Mittelreich" beim Theatertreffen Welterkunder Georg Forster in Wörlitz - Südsee-Sammlung im Gartenreich Dessau Pritzker-Preis an Balkrishna Doshi - Indischer Architekt ausgezeichnet



