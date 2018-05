München (ots) -



- Ranking-Doku zum Thema Sex, Lust und Liebe - Sendetermin: Montag, 21. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Dokumentation zeigt in 20 Einzelkapiteln überraschende und unterhaltsame Einblicke in die schönste Nebensache der Welt.



Durchschnittlich hat jeder Deutsche ein bis zwei Mal Sex pro Woche. Dennoch wissen die meisten Männer und Frauen nicht so richtig Bescheid in Sachen Liebesleben. Die RTL II-Dokumentation "20malSex - Mythen über Lust und Liebe" zeigt in 20 Kapiteln überraschende und unterhaltsame Einblicke in die schönste Nebensache der Welt, bei denen jeder noch etwas lernen kann.



"20mal Sex" greift Vorurteile und Mythen auf und geht ihnen auf den Grund. Welche Sex-Stellung ist die beste für den weiblichen Orgasmus, wie prickelnd fühlt sich Sadomaso für Einsteiger an und stimmt das Vorurteil, dass Ossis mehr Spaß im Bett haben als Wessis?



Kommentiert werden die Sex-Mythen von Prominenten wie Olivia Jones, Rocco Stark oder Angelina Heger, die dabei auch die eine oder andere private Anekdote zum Besten geben.



Produziert wird "20malSex - Mythen über Lust und Liebe" von Burda Studios Pictures GmbH



