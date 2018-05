Eines haben die vielen Definitionen der Elektrofachkraft (EFK) gemeinsam. Es kommt darin stets der sogenannte Dreiklang als »Messlatte« für die Qualifikation der Elektrofachkraft zum Ausdruck (Bild).

Dieser wurde bereits im Jahr 1979 in der Unfallverhütungsvorschrift VBG 4 (heute: DGUV Vorschrift 3, davor: BGV A3) festgeschrieben. Er bezieht sich auf die nötige theoretische und praktische Qualifikation einer EFK gepaart mit zusätzlich erforderlicher Kenntnis der Regelwerke für das übertragene Arbeitsgebiet.

Der Gesellenbrief allein reicht nicht aus

Ob jemand Elektrofachkraft ist, bestimmt im Normalfall der Unternehmer/Arbeitgeber oder eine von ihm bestellte verantwortliche Elektrofachkraft (vEFK). Auch wenn dies sehr oft von den unterschiedlichsten Institutionen so dargestellt wird, ist niemand per Gesellenbrief automatisch Elektrofachkraft. Es ist in keinem Gesellenbrief zu finden, dass der Betreffende damit zugleich zur Elektrofachkraft ausgebildet wurde. Vielmehr dokumentiert der Gesellenbrief immer den erlangten Ausbildungsberuf, der auch konkret benannt ist, wie beispielsweise Energieelektroniker/in für Betriebstechnik oder Energieelektroniker/in Geräte und Systeme.

Es gibt eine Vielzahl an Berufen, die in den Bereich der Elektrotechnik fallen. Ob die erforderlichen Kenntnisse für die Aufgaben, die im jeweiligen Unternehmen an eine Elektrofachkraft gestellt werden, vorhanden sind, kann nicht pauschal beantwortet werden.

Auswahlverantwortung des Unternehmers

Hier kommt die Auswahlverantwortung des Unternehmers/Arbeitgebers oder einer von ihm bestellten verantwortlichen Elektrofachkraft zum Tragen (vgl. auch Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie auch DGUV Vorschrift 1 »Grundsätze der Prävention«). In der täglichen Praxis zeigt sich immer wieder, dass der Unternehmer seiner Verantwortung zur Auswahl der für die Tätigkeiten geeigneten Mitarbeiter häufig nicht nachkommt oder seine Auswahlverantwortung auf die leichte Schulter nimmt. Erst wenn es zu einem Ereignisfall kommt und die Mühlen der Justiz zu mahlen anfangen, hat der Unternehmer/Arbeitgeber nachzuweisen, dass der betreffende Mitarbeiter auch über ...

