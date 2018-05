=== *** 07:00 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London 09:00 DE/Bundestag, Plenum, 12:30 Rede von Bundesfinanzminister Scholz im Rahmen der Haushaltsdebatte, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 10:00 AT/Siemens AG, PK zu Innovationen in der Prozessindustrie, Wien 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV, Frankfurt 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, HV, München *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Association for Neighborhood and Housing Development's, New York *** - RU/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin, Sotschi - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Moody's), Niederlande (S&P), Schweiz (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 17, 2018

